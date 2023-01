Calcio: Serie A.Nicola”Paghiamo errori difensivi,Bonazzoli nel progetto”

"Ochoa ha dimostrato di essere un acquisto importante", dice il tecnico granata dopo il ko con il Milan SALERNO (ITALPRESS) – "Dopo più di un mese e mezzo di stop la squadra ha risposto con la voglia di fare la partita e dalla metà campo in su ci siamo riusciti in maniera discreta. Ci hanno penalizzato gli errori difensivi che abbiamo fatto nel primo tempo, lo accettiamo e sappiamo che dobbiamo lavorarci". Questa l'analisi del tecnico della Salernitana, Davide Nicola, dopo il ko rimediato dai granata all'Arechi, con il Milan, nella prima gara del 2023. L'allenatore ammette di dover "lavorare sulla fase difensiva che è importante come quella offensiva". A far male ai granata sono state soprattutto le incursioni palla al piede di un imprendibile Rafael Leao: "Quando ha spazio diventa importante, sul primo gol la difesa doveva togliere profondità da dietro: è la capacità di anticipare il movimento avversario e non quando è già partita l'azione" spiega il tecnico che poi aggiunge: "La Salernitana non gioca sempre alta, dipende dalle situazioni. Nel momento in cui siamo in una zona offensiva le uscite hanno il timing giusto e siamo performanti, quando siamo in difesa perdiamo qualcosa anche nei duelli aerei. Ci sono dinamiche di errori individuali e altre che richiederebbero una lettura superiore: dobbiamo migliorare ma questa è una squadra costruita per giocare". Infine due parole per Ochoa, molto positivo il suo esordio tra i pali, e per Bonazzoli che è al centro di alcune voci di mercato. "Ochoa ha dimostrato quello che si dice di lui. E' un giocatore di personalità, un acquisto molto importante. Su Bonazzoli non so di che cosa parlate – dice in merito alle indiscrezioni di mercato -, ma se andate a vedere i numeri l'impiego dei tre attaccanti grossomodo si equivale. Per me Bonazzoli è assolutamente all'interno del progetto Salernitana, se poi la società deciderà diversamente me lo comunicherà". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xc9/ari/red 04-Gen-23 15:46