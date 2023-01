Calcio: Serie A. Pioli “Buon Milan, importante ripartire con vittoria”

"Successo sofferto, ma sono soddisfatto della prestazione", il commento del tecnico dopo il 2-1 all'Arechi SALERNO (ITALPRESS) – "Sono sicuramente soddisfatto della prestazione, è chiaro che con tante occasioni create dovevamo segnare qualche gol in più che ci avrebbe permesso di non soffrire, ma ripartire con una vittoria sofferta, anche dal punto di vista caratteriale e mentale, ci può aiutare". Commenta così il tecnico del Milan, Stefano Pioli, il successo ottenuto dai suoi rossoneri in casa della Salernitana. "Ci aspettano settimane impegnative, ho avuto le risposte che cercavo ma che mi aspettavo anche perché conosco i miei giocatori e so quanto sono pronti a lottare e a gareggiare per primeggiare in ogni singola partita" prosegue l'allenatore rossonero. Poi l'analisi si sposta sull'aspetto tattico e Pioli spiega il perché di alcune scelte. "Sembrava un centrocampo a tre? Lo era, con Tonali e Brahim Diaz tra le linee. Non conoscevamo l'aspetto difensivo della Salernitana, non sapevamo se facevano pressione con l'esterno o se stavano più o meno alti. Noi abbiamo letto bene gli spazi con giocatori come Leao, Diaz e Saelemaekers che ci hanno dato tante soluzioni. Alla fine abbiamo sofferto ma siamo riusciti a ripartire con una vittoria e questo era il nostro obiettivo anche in vista della prossima gara difficile, ma molto stimolante, domenica con la Roma". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xc9/ari/red 04-Gen-23 15:12