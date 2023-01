Calciomercato: Liverpool. Klopp “Nessun incontro con Bellingham”

"Saremmo stupidi a non averlo nel nostro radar, ma al momento non c'è nulla" LIVERPOOL (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "E' un calciatore sotto contratto col Borussia Dortmund. Queste cose non si possono fare senza il consenso del suo club, quindi lo smentisco". Così Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, alla "Bild", negando categoricamente l'incontro che avrebbe avuto con Jude Bellingham e la sua famiglia, il padre, Mark – che lo rappresenta – supportato dalla moglie Denise e dall'amico di famiglia Mark Bennett. Il giovane 19enne piace ai Reds ed è uno degli obiettivi di mercato, visto che potrebbe lasciare il club tedesco dopo tre stagioni. Sul giocatore ci sono anche Real Madrid e Manchester City, considerate favorite, visto che possono offrire ingaggi da capogiro, mentre il Liverpool punterebbe più a convincere il ragazzo col progetto sportivo. "Jude è un grande giocatore che conosciamo, ovviamente – ha detto Klopp -. Saremmo stupidi a non averlo nel nostro radar. Ma al momento non c'è altro da dire". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/glb/red 04-Gen-23 16:51