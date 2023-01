Ue, introdurre l’obbligo del test Covid dalla Cina prima della partenza

BRUXELLES (ITALPRESS) – L'Unione Europea ha raccomandato agli Stati membri di introdurre, per tutti i passeggeri in partenza dalla Cina, il requisito del test negativo al Covid-19 effettuato non più di 48 ore prima della partenza. E' quanto comunicato dalla presidenza svedese del Consiglio Ue al termine della riunione dell'Ipcr, il meccanismo integrato europeo di risposta alle criside, dedicata ai controlli dei passeggeri in arrivo dalla Cina. L'IPCR ha anche raccomandato ai passeggeri di indossare mascherine sui voli da e per la Cina. -foto agenziafotogramma.it- (ITALPRESS). mgg/red 04-Gen-23 22:05