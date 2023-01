Calcio: Atalanta. Contusione ginocchio per Zapata, 5 gol alla Caratese

Doppiette per Pasalic e Lookman, in gol anche Ederson BERGAMO (ITALPRESS) – Dopo il pareggio in rimonta di ieri sul campo dello Spezia, l'Atalanta ha ripreso la preparazione in vista del match di lunedì sera in casa del Bologna. Quasi certamente non ci sarà Duvan Zapata. "Le visite specialistiche cui il calciatore si è sottoposto nella mattinata odierna hanno evidenziato una forte contusione alla porzione anteriore del ginocchio sinistro. Le condizioni dell'attaccante colombiano verranno monitorate giorno per giorno", informa il club nerazzurro. Intanto la formazione di Gasperini ha disputato un'amichevole al Centro Bortolotti di Zingonia e ha battuto 5-1 la Folgore Caratese, squadra che milita nel campionato di Serie D. Il tecnico ha schierato chi non ha giocato o è stato impiegato solo parzialmente nella partita di La Spezia. Ad aprire il match proprio l'autore del pareggio allo stadio Picco, Pasalic con una doppietta al 14' e al 21'. Prima dell'intervallo accorciano gli ospiti con Gualdi. Nella ripresa (durata 35') arriva la doppietta anche di Lookman, in mezzo la rete di Ederson. Domani allenamento pomeridiano a porte chiuse in vista del match di Bologna. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 05-Gen-23 17:37