Calcio: Razzismo, Lazio “Collaboreremo per identificare responsabili”

"Gesto deprecabile, vergognoso e anacronistico", il commento del club sui fatti di Lecce ROMA (ITALPRESS) – La Lazio "anche oggi condanna chi si è reso protagonista di questo gesto deprecabile, vergognoso e anacronistico e offrirà come sempre la massima collaborazione alle autorità per individuare i responsabili". La società biancoceleste, attraverso una nota, prende posizione su quanto accaduto ieri al Via del Mare, durante la gara col Lecce, quando "l'arbitro è stato costretto ad interrompere la partita a causa di ululati razzisti nei confronti di un giocatore della squadra di casa. La S.S. Lazio ha sempre contrastato con tutti i mezzi a disposizione ogni forma di razzismo e discriminazione, mettendo in campo iniziative volte a reprimere tali fenomeni, sensibilizzando i propri tifosi su questo tema e agendo nelle sedi preposte a tutela della propria immagine". "I tifosi della Lazio non sono razzisti e non possono essere associati a pochi individui che ledono gravemente l'immagine del club", si legge ancora nella nota della società biancoceleste. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/com 05-Gen-23 14:15