Calciomercato: Bayern, è Sommer il prescelto per sostituire Neuer

Il portiere è in scadenza col Borussia Moenchengladbach MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Non solo Blind. Il Bayern Monaco starebbe per chiudere anche per il sostituto di Manuel Neuer, out per diversi mesi dopo la frattura alla tibia mentre sciava. Il prescelto è Yann Sommer, 34enne portiere svizzero dal 2014 in forza al Borussia Moenchengladbach e in scadenza a giugno. Il giocatore avrebbe già un'intesa con i bavaresi per un contratto fino al 2025, ora tocca alle due società mettersi d'accordo ma tutto lascia pensare che l'affare si farà, probabilmente nelle prossime ore visto che domani il Bayern partirà per un mini-ritiro in Qatar per preparare la ripresa della Bundesliga. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 05-Gen-23 14:50