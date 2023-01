Calciomercato: Valencia. Demme, Bakayoko e Zakaria idee per centrocampo

Gattuso conosce bene i primi due per averli già allenati VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il Valencia cerca un centrocampista dopo il brutto infortunio di Nico Gonzalez. Secondo "As", in cima alla lista ci sarebbero due giocatori che Rino Gattuso conosce bene per averli allenati entrambi: Diego Demme del Napoli e Tiemoué Bakayoko, di proprietà del Chelsea ma attualmente in prestito al Milan. Altro nome preso in considerazione quello di Denis Zakaria, in prestito dalla Juve ai Blues ma che rischia di trovare poco spazio nei prossimi mesi se dovesse arrivare a Londra Enzo Fernandez. In tutti e tre i casi il Valencia sarebbe interessato al prestito mentre se dovesse optare per uno fra Comesana e Arambarri, entrambi in scadenza a giugno, dovrà trattare rispettivamente con Rayo e Getafe per il trasferimento a titolo definitivo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 05-Gen-23 13:19