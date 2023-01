Rally-raid: Dakar. Al-Attiyah vince 5^ tappa e allunga

Fra le moto vince Van Beveren, Howes balza al comando ROMA (ITALPRESS) – Dakar 2023 sempre più nel segno di Nasser Al-Attiyah. Il pilota qatariota della Toyota, vincitore della passata edizione, vince la quinta tappa, 645 chilometri di cui 373 di speciale con partenza e arrivo ad Ha'il, staccando di 1'57" Carlos Sainz senior e di 3'44" Stephane Peterhansel, entrambi su Audi. Al secondo successo in questa edizione, Al-Attiyah consolida così anche la leadership in classifica: 22'36" il vantaggio su Peterhansel che scalza dalla seconda posizione Yazeed Al Rajhi, ora terzo a 27'01" mentre Sainz accusa 34'52" di ritardo. Altra giornata storta per Sebastian Loeb, che perde quasi 20 minuti per la sostituzione di una gomma: 1h53'41" il distacco da Al-Attiyah. Nelle moto primo successo francese in questa Dakar: lo firma Adrien Van Beveren (Honda), che beffa per soli 13 secondi il compagno di squadra José Ignacio Cornejo, mentre completa il podio di giornata l'americano Mason Klein (+5'13"). Brutta caduta, senza conseguenze gravi, per lo spagnolo Joan Barreda, vincitore della tappa di ieri e oggi alla fine 12esimo a 14'. Cambia la classifica generale: in testa si porta lo statunitense Skyler Howes (Husqvarna), oggi sesto, con 44" di vantaggio su Kevin Benavides (KTM), 1'40" su Klein, 2'20" su Toby Price (KTM) e 4'22" su Van Beveren. Scivola invece all'ottavo posto Daniel Sanders, a 13'18" da Howes. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 05-Gen-23 13:59