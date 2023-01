Tennis: United Cup. Italia vs Grecia, domani tocca a Trevisan e Musetti

Sabato invece Berrettini contro Tsitsipas, poi Bronzetti e doppio misto SYDNEY (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Italia e Grecia si affrontano domani e sabato nella sfida che vale un posto in finale alla "United Cup", nuovo evento a squadre miste che ha dato il via alla stagione 2023 e che mette in palio fino a 500 punti per i ranking Atp e Wta e un montepremi complessivo di 15 milioni di dollari. Alla "Ken Rosewall Arena" nell'Olympic Park Tennis Centre di Sydney la squadra azzurra, quinta testa di serie – che ha superato Brasile e Norvegia ed ha ceduto alla Polonia ma è stata ripescata per una migliore differenza set tra le squadre battute nelle finali cittadine (Perth, Brisbane, Sydney) -, deve vedersela con il team greco di Sakkari e Tsitsipas, favorito numero uno del tabellone, che nel suo percorso ha battuto Bulgaria, Belgio e Croazia. Il programma, a meno di cambiamenti dell'ultim'ora dei due capitani, Vincenzo Santopadre (coach di Berrettini) e Petros Tsitsipas (coach e padre di Stefanos), prevede domani, alle 9 italiane, il primo singolare che metterà di fronte Martina Trevisan, numero 27 Wta, e Maria Sakkari, numero 6 del mondo. La 29enne mancina di Firenze ha vinto in tre set (con due match-point annullati) l'unico precedente con la 27enne di Atene, disputato al terzo turno del Roland Garros 2020. A seguire Lorenzo Musetti, numero 23 Atp, imbattuto fin qui, gioca contro Michail Pervolarakis, numero 506 del ranking: tra il 20enne di Carrara ed il 26enne di origini cipriote (è nato a Limassol) non ci sono precedenti. Sabato in programma gli altri tre match. Dalle ore 7 italiane Matteo Berrettini, numero 16 Atp, che ha vinto tutti e tre i singolari disputati fin qui (battendo tra l'altro due top-ten come Ruud ed Hurkacz), sfida Stefanos Tsitsipas, numero 4 del ranking. Il 24enne di Atene si è imposto in tutti e tre i confronti diretti – piuttosto combattuti – giocati con il 26enne romano: al secondo turno delle qualificazioni degli Us Open 2017 (cemento), al primo turno degli Australian Open 2019 (cemento) e negli ottavi del Masters 1000 di Roma 2021 (terra). A seguire Lucia Bronzetti, numero 54 Wta, trova dall'altra parte della rete Despina Papamichail, numero 158 Wta: la 29enne di Preveza si è aggiudicata in due set l'unico precedente con la 24enne riminese di Villa Verucchio, disputato nelle semifinali dell'ITF da 15mila dollari di San Severo (terra) nel 2018. In chiusura il doppio misto. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/com 05-Gen-23 14:11