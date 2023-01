Calcio: Bologna. Si ferma Arnautovic, almeno 10 giorni di stop

Per l'austriaco trauma contusivo-distorsivo dell'avampiede destro BOLOGNA (ITALPRESS) – Brutte notizie in casa Bologna, si ferma Marko Arnautovic. In occasione della partita di mercoledì con la Roma, il centravanti austriaco ha riportato "un trauma contusivo-distorsivo dell'avampiede destro: le sue condizioni saranno rivalutate fra 10 giorni circa", fa sapere il club felsineo. Intanto la squadra di Thiago Motta (domani atteso in conferenza alle 14) continua a Casteldebole la preparazione in vista del posticipo di lunedì contro l'Atalanta al Dall'Ara. Per i rossoblù oggi lavoro tecnico-tattico al mattino e una sessione video al pomeriggio. Terapie e differenziato per Musa Barrow, terapie per Lorenzo De Silvestri e Kevin Bonifazi. Programma personalizzato per Joshua Zirkzee. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). fsc/com 06-Gen-23 15:04