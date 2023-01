Calcio: Liverpool. Van Dijk ko, rischia un mese di stop

Problemi muscolari per il difensore olandese LIVERPOOL (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Tegola per il Liverpool, che rischia di perdere Virgil van Dijk per "più di un mese" a causa di un infortunio muscolare rimediato durante il match contro il Brentford. Ad annunciarlo in conferenza stampa è il manager dei Reds, Jurgen Klopp. "La diagnosi è dura, si parla di diverse settimane, più di un mese – ha detto Klopp -. Spero si rimetta presto, vedremo. Al momento, non è disponibile e dobbiamo farne a meno". Domani ad Anfield il Liverpool affronterà il Wolverhampton in FA Cup. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). fsc/red 06-Gen-23 17:34