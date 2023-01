Italiano “Il Sassuolo ha qualità, vogliamo dare una gioia ai tifosi”

"In campo per vincere. Gonzalez? E' carico", dice il tecnico viola FIRENZE (ITALPRESS) – Il Sassuolo "è una squadra che mette in difficoltà chiunque, con giocatori di grande qualità e talento, un bravo allenatore. E' difficile da affrontare. L'anno scorso non siamo riusciti a batterli. Veniamo da un pareggio, entreremo in campo per i tre punti sapendo che affronteremo una signora squadra. Scendiamo in campo per vincere come sempre, poi c'è l'avversario e la nostra giornata, sì o no". Così Vincenzo Italiano risponde alle domande di alcuni tifosi sul sito della Fiorentina alla vigilia della sfida del Franchi contro il Sassuolo di Dionisi. "L'apporto dei tifosi? E' normale che essere trascinati ti dà una grande carica, uno stimolo per andare oltre la fatica – spiega l'allenatore viola -. Sappiamo che il pubblico può darci questo, cercheremo di dare loro una gioia. Non ci siamo riusciti mercoledì contro il Monza, cercheremo di farlo domani". Italiano si è poi soffermato su alcuni singoli: Castrovilli "siamo felici di averlo recuperato al 100% dall'infortunio. Adesso dobbiamo rimetterlo in condizione. In questo nuovo assetto, più vicino alla zona gol può rendere tanto di più", afferma. Nel pari contro il Monza ha sorpreso particolarmente il giovane Bianco, all'esordio da titolare. "Gli faccio i complimenti, non è mai facile l'esordio davanti a tanta gente e in una partita così importante, ma ora – assicura Italiano – verrà valutato e gestito come è stato sin dall'inizio dell'anno, mi auguro riesca sempre a mettermi in dififcoltà". E infine Nico Gonzalez, prossimo al rientro. "Nico lo aspettiamo a braccia aperte, ansiosi di averlo a pieno regime. Sta bene, lo stiamo inserendo e pian pianino lo metteremo in condizione. E' carico, non vediamo l'ora di averlo a disposizione", conclude Italiano. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). fsc/red 06-Gen-23 17:13