Problemi all’anca per Sinner, fuori ai quarti ad Adelaide

L'altoatesino si arrende a Korda in due set: 7-5, 6-1 ADELAIDE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Finisce ai quarti l'avventura di Jannik Sinner all'"Adelaide International 1", Atp 250 con un montepremi da 642.735 dollari, in corso sul cemento all'aperto nella capitale dello stato dell'Australia Meridionale. L'altoatesino è stato sconfitto per 7-5, 6-1 da Sebastian Korda, numero 33 del mondo, ma più del risultato, a dieci giorni dall'Australian Open preoccupa l'infortunio all'anca sinistra per cui ha chiesto l'intervento del fisioterapista alla fine del primo set. Nel secondo Sinner è rimasto in campo praticamente solo per onor di firma. Resta qualche rimpianto, infortunio a parte, per i tre set point non sfruttati sul 5-4 nel primo set contro Korda, che aveva sconfitto dopo due tie-break nell'unico precedente confronto a Washington nel 2021 dove poi avrebbe vinto il titolo. In semifinale Korda affronterà il giapponese Yoshihito Nishioka, che si è imposto per 7-6(4), 6-7(8), 6-2 l'australiano Alexei Popyrin. In semi anche il russo Daniil Medvedev, che con un doppio 6-3 si è sbarazzato del connazionale Karen Khachankov e ora attende il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Denis Shapovalov. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). fsc/red 06-Gen-23 09:55