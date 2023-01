Rally-Raid: Dakar. Al-Attiyah vince anche la 6^ tappa ed è in fuga

Il qatariota della Toyota sempre più leader: si ritirano Peterhansel e Sainz. ROMA (ITALPRESS) – Nella Dakar 2023, versione auto, è sempre più in fuga Nasser Al-Attiyah. Il pilota qatariota della Toyota, vincitore della passata edizione, ha fatto sua anche l'odierna sesta tappa, la Ha'Il-Al Duwadimi con 409 km di trasferimento e 358 di cronometro. Per Al-Attiyah è la terza vittoria in questa edizione della corsa: ha vinto nettamente, in 3h13'12", con 3'29" su Sebastian Loeb; terzo posto per Henk Lategan, a 8'52". Il francese Stephane Peterhansel, che era secondo in classifica generale, è rimasto coinvolto in un incidente, al km 212, ed è stato costretto al ritiro. Il suo copilota Edouard Boulanger è stato portato in ospedale per accertamenti: accusava dolori alla schiena a seguito dell'incidente. La giornata nera dell'Audi è stata poi completata dal ritiro di Carlos Sainz. Anche per lui incidente nello stesso punto di Peterhansel. "Uno in infermeria, l'altro in officina, hanno perso le possibilità di vincere una nuova Dakar quest'anno", si legge nella nota odierna degli organizzatori. Nelle moto, invece, vittoria allo sprint per Luciano Benavides. L'argentino in sella alla Husqvarna ha preceduto di un soffio il compagno di squadra Howes: per il vincitore di giornata 3h14'38", per l'americano 3h15'42". In terza posizione Barreda Bort (3h17'11"). Howes ha comunque conservato la vetta della graduatoria generale. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 06-Gen-23 18:17