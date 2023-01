Sci alpino: Due giganti in Slovenia, Bassino guida le azzurre

La piemontese: "Andrò all'attacco senza fare troppi calcoli". MILANO (ITALPRESS) – La Coppa del mondo femminile fa tappa nel fine settimana a Kranjska Gora, in Slovenia, per due giganti in scena domani (alle 9.30 e alle 12.30) e domenica (alle 9.30 e alle 12.30). In programma il quinto e sesto appuntamento della stagione fra le porte larghe, in una classifica che vede al comando Marta Bassino con 300 punti davanti a Mikaela Shiffrin con 260 e Lara Gut-Behrami con 252. Ed è proprio l'alpina piemontese a guidare il team azzurro, che schiera anche Federica Brignone, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino e la debuttante altoatesina di Valdaora Laura Steinmair, tesserata per l'Amateursportclub Gsiesertal. Non ci sarà invece Laura Pirovano, inizialmente iscritta, la quale ha deciso di proseguire gli allenamenti in discesa in vista della prossima tappa a Sankt Anton. "In questi giorni ci siamo preparate bene sullo Zoncolan. La pista di Kranjska Gora mi ha regalato grandi soddisfazioni negli ultimi anni e si adatta bene alle mie caratteristiche", racconta Bassino, reduce da sei podi consecutivi nella specialità. "Ogni gara comunque ha una storia a sè e bisogna affrontarla con la massima concentrazione, domani saranno due manche molto combattute agonisticamente, con tante pretedenti al successo. Come al solito sarà la voglia di vincere a fare la differenza, andrò all'attacco senza fare troppi calcoli", prosegue la piemontese. I precedenti parlano di due tronfi di Bassino nel 2021 (arrivati a un giorno di distanza), un terzo posto della stessa Bassino nel 2022, un secondo posto di Federica Brignone nel 2012 e di Nicole Gius nel 2007 e un terzo posto di Sofia Goggia nel 2018. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 06-Gen-23 15:19