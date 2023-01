Calcio: Baroni “Speso tanto con la Lazio, serve Lecce mentalmente forte”

"Lo Spezia è un avversario ostico, serve una gara maiuscola", dice il tecnico dei salentini LECCE (ITALPRESS) – Obiettivo continuità per il Lecce che domani pomeriggio sarà ospite dello Spezia per il diciassettesimo turno di campionato. I salentini, che nelle ultime quattro uscite hanno raccolto ben 10 punti, sono reduci da tre vittorie consecutive. Al "Picco" ci sarà però uno Spezia intenzionato a far bene e soprattutto intenzionato a tenersi a distanza dalla zona retrocessione. Mister Marco Baroni ha presentato così la sfida ai liguri: "Affronteremo un avversario ostico, su un campo difficile su cui di recente anche l'Atalanta ha rischiato di perdere. Non mi meraviglio che abbiano fatto bene, loro in casa hanno un atteggiamento importante. Parliamo di una squadra fisica, che vanta qualità e intensità. Occorrerà un Lecce che, così come stiamo facendo, non sbagli niente. Dopo una vittoria come quella che abbiamo trovato con la Lazio, in cui il gruppo ha speso tantissimo, conterà molto soprattutto l'impegno mentale. Domani serve una gara maiuscola per riuscire a fare punti". Sul fronte formazione Baroni non si sbilancia, ma qualcosa concede. "È molto probabile che Maleh parta dall'inizio. Non ha forse i 90 minuti, ma non abbiamo tempo di metterglieli addosso. Li troverà partita dopo partita". "Devo ancora valutare Di Francesco e Ceesay, sembrano parole scontate però quando hai un incontro subito così ravvicinato devi stare attento fino all'ultimo dettaglio – prosegue -. Da questo punto di vista sono tranquillo, perché come vi ho sempre detto non c'è solo un blocco di undici ragazzi, ma c'è anche un altro schieramento di titolari aggiunti per me. Voglio fare ancora delle riflessioni, qualche avvicendamento potrebbe starci". Ciò che è certo è che non ci sarà Hjulmand in quanto squalificato. Baroni è ora chiamato a decidere non solo chi prenderà il posto del danese in cabina di regia, ma anche chi ne erediterà temporaneamente la fascia di capitano: "In questo momento il mio pensiero non è sulla fascia. La scelta la farò con i collaboratori e con il resto della squadra. Non è importante, abbiamo tanti piccoli capitani. Quando i giocatori danno un contributo importante, conquistano questo ruolo. Sicuramente il ruolo di regista lo prenderà Blin. Ho provato anche un'altra soluzione, ma non ne sono sicuro. È una partita ravvicinata, dopo una sfida come quella contro la Lazio che ci ha visto spendere tantissimo sotto tutti i punti di vista e abbiamo cercato di mettere dentro lavoro e recuperare". Una formazione quindi già annunciata, con Pezzella che insidia Gallo nel ballottaggio sulla fascia sinistra. Di Francesco, invece, dovrebbe spuntarla su Banda. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). zzc/ari/red 07-Gen-23 14:13