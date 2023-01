Calcio: Francia. Deschamps rinnova, ct dei ‘Bleus’ fino al 2026

Il tecnico prolunga di 4 anni il contratto con la Federcalcio francese PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Didier Deschamps alla guida della Francia ancora per quattro anni. La Federcalcio francese e il commissario tecnico campione del mondo nel 2018 e vice-campione nel 2022, hanno rinnovato il contratto fino al giugno del 2026. In carica dal 2012, l'ex centrocampista della Juventus ha quindi ottenuto quel che voleva, ovvero restare in carica fino alla prossima Coppa del Mondo e non fermarsi agli Europei del 2024 come ipotizzava la FFF. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 07-Gen-23 11:17