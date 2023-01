Calcio: Juric “Toro maturo, ma l’Europa non è un obiettivo realistico”

"Abbiamo bisogno di qualche rinforzo sostanzioso", dice il tecnico del Torino TORINO (ITALPRESS) – Si torna in campo e dopo il pareggio casalingo con il Verona, il Torino cerca punti nel 'derby' granata in programma domani all'Arechi di Salerno. Prima di concentrarsi sulla sfida con la Salernitana, Ivan Juric torna sul pari interno con l'Hellas. "Mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra nella gara con il Verona, una partita che era piena di insidie, ma che i ragazzi hanno affrontato da squadra matura. Ci è mancato però l'ultimo passaggio e sotto questo aspetto bisogna ancora lavorare, come anche sui calci piazzati, dove tuttavia siamo un po' penalizzati dall'altezza". Rispetto alla gara con i veneti, all'Arechi il tecnico croato potrebbe fare qualche cambio, a cominciare dall'attacco, con Sanabria che potrebbe partire dall'inizio. "Sia Sanabria che Vlasic sono giocatori che aiutano la squadra venendo incontro ai compagni, quindi che giochi uno o l'altro cambia poco. Ci sta che domani possa giocare Sanabria. Devo però ancore fare delle riflessioni sulla formazione, anche in vista della prossima gara contro il Milan, perché ci sono dei giocatori che arrivano da un periodo in cui non si sono potuti allenate e altri che fanno fatica a recuperare". Mercato aperto fino al termine del mese e Juric qualcosa si aspetta. "La società mi ha dato l'impressione di voler fare qualcosa per completare la squadra. Abbiamo bisogno di qualche rinforzo sostanzioso". Riguardo all'obiettivo stagionale, il tecnico del Torino ha le idee chiare: "I tifosi sognano l'Europa, ma per noi non è un obiettivo realistico. Al momento davanti a noi ci sono squadre irraggiungibili, come le sei grandi e l'Atalanta. Per ora il nostro obiettivo è quello di salvarci e di migliorare la squadra". Domani all'Arechi, come su tutti gli altri campi, verrà osservato un minuto di silenzio per ricordare Gianluca Vialli: "Quando accadono queste cose certamente ti toccano. Personalmente non ho avuto modo di conoscerlo bene, ma l'impressione che mi ha dato è stata quella di una gran bella persona". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). rol/ari/red 07-Gen-23 11:09