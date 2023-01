Calciomercato: Crystal Palace. Juventus e Barcellona su Wilfried Zaha

Il 30enne attaccante è in scadenza di contratto, Vieira "Noi vogliamo tenerlo" LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Juventus e Barcellona sull'attaccante del Crystal Palace, Wilfried Zaha. Secondo l'Evening Standard i due club hanno mosso i loro passi per il 30enne giocatore invoriano che è in scadenza di contratto e che, dunque, si libererà a parametro zero a giugno. Una situazione che conosce bene il tecnico Patrick Vieira che spera di avere presto notizie sul futuro del suo attaccante, con il rischio di perderlo già a gennaio: "Sappiamo bene come stanno le cose, per noi è un giocatore importante, è amato dai tifosi e vogliamo che resti, ma al momento quello che per noi conta è l'impegno che mette in ogni partita", le parole di Vieira. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 07-Gen-23 09:59