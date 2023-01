Rally-Raid: Dakar. Al Rajhi vince 7^ tappa auto, cancellate moto e quad

A causa delle condizioni metereologiche, moto ferme nel settimo appuntamento della corsa DAKAR (SENEGAL) (ITALPRESS) – Yazeed Al Rajhi si aggiudica la settima tappa della Dakar 2023. Il pilota saudita del team Overdrive, ha conquistato il tratto da Riyadh ad Al Duwadimi, lungo 528 km. Al Rajhi, a bordo della Hilux, ha chiuso in 3 ore e 6 minuti, avendo la meglio su Vaidotas Zala (9 min). Terzo il francese Guerlain Chicherit (10 min). Attimi di paura, ma nulla di grave (riferiscono gli organnizzatori) per l'olandese Erik Van Loon, che ha perso il controllo della sua Toyota. Nella classifica generale resta ancora in vetta il qatariota Nasser Al Attiyah, che ha chiuso con quasi 20 minuti di ritardo. Poco importa, visto che il sudafricano Henk Lategan, che lo segue, ha guadagnato solo cinque minuti e rimane a più di un'ora di distanza. Quattro Toyota nei primi quattro posti della classifica generale, poi Sebastien Loeb (Prodrive) e una quinta Toyota, guidata dal francese Romain Dumas. Grande deluso della tappa Mattias Ekström che era in testa alla speciale a metà, ma si è dovuto fermare per riparare la sua Audi, beneficiando anche dell'aiuto di Carlos Sainz (Audi). Cancellata – invece – la settima tappa per moto e quad a causa del meteo avverso e della stanchezza manifestata dai concorrenti. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/ari/red 07-Gen-23 14:22