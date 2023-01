Sci Alpino: Cdm Donne.Gigante Kranjska Gora,Grenier in testa,Brignone 3^

Federica Brignone terza dopo la prima manche, quarta Marta Bassino KRANJSKA GORA (SLOVENIA) (ITALPRESS) – Due azzurre in lotta per il successo. Federica Brignone e Marta Bassino sono rispettivamente terza e quarta nella prima manche del primo gigante di Kranjska Gora, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. In testa la canadese Valerie Grenier, con il tempo di 57"05, 4 centesimi in meno rispetto alla svizzera Lara Gut-Behrami. Terza, a +0.16, la milanese Federica Brignone, quindi Marta Bassino in ritardo di 24 centesimi rispetto alla Grenier. Al quinto posto la statunitense Mikaela Shiffrin che precede la slovacca Petra Vlhova e la svedese Sara Hector. Ventiquatresima Elisa Platino, 28esima Asja Zenere. La seconda manche è in programma alle 12.30. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 07-Gen-23 10:52