Tennis: Torneo Adelaide-1. Djokovic-Korda la finale

Il tennista serbo ha battuto in due set il russo Medvedev ADELAIDE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Saranno Novak Djokovic e Sebastian Korda a contendersi la finale dell'"Adelaide International 1", torneo Atp 250 con un montepremi pari a 642.735 dollari, in corso sul cemento all'aperto nella capitale dello stato dell'Australia Meridionale. Il tennista serbo, primo favorito del tabellone e quinto nell'ultimo ranking Atp, si è imposto per 2-0 sul russo Daniil Medvedev, terza testa di serie, con il punteggio di 6-3, 6-4. Lo statunitense Korda, invece, dopo aver vinto iol primo set 7-6 (5), ha beneficiato del ritiro del giapponese Yoshihito Nishioka sul parziale di 1-0 al secondo set. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 07-Gen-23 13:51