Tennis: Torneo Adelaide-2. Qualificazioni, Giorgi eliminata al 1° turno

La marchigiana cede in tre set alla rumena Sorana Cirstea ADELAIDE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Camila Giorgi subito fuori al primo turno delle qualificazioni dell'"Adelaide International II", secondo torneo WTA 500 consecutivo dotato di un montepremi di 780.637 dollari che si sta disputando sui campi in cemento del Memorial Drive, nella città sulla costa dell'Australia Meridionale (diretta SuperTennis). La marchigiana, tornata in campo dopo oltre quattro mesi e numero 66 Wta, cede 5-7, 6-4, 6-0 alla rumena Sorana Cirstea, n.45 del ranking e decima testa di serie delle "qualificazioni". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 07-Gen-23 10:34