Tennis: Torneo Auckland. Gauff-Masarova la finale

La statunitense, testa di serie numero 1, ha concesso solo due game alla Kovinic AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) (ITALPRESS) – Coco Gauff in finale all'"ASB Classic", torneo Wta 250 dotato di un montepremi pari a 259.303 dollari in corso sui campi in cemento di Auckland, in nuova Zelanda. La statunitense, numero 1 del tabellone, ha battuto in semifinale la montenegrina Danka Kovinic, settima testa di serie, con il punteggio di 6-0, 6-2. In finale affronterà la spagnola Rebeka Masarova che si è imposta con un duplice 6-3 sulla belga Ysaline Bonaventure. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 07-Gen-23 09:44