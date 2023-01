Tennis: Torneo Hobart. Tre azzurre nel main draw

Bronzetti, Paolini e Cocciaretto al via nel torneo australiano HOBART (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Sono tre le azzurre ai nastri di partenza dell'"Hobart International", torneo WTA 250 da 259.303 dollari di montepremi che dopo tre anni torna a disputarsi sul cemento di Hobart, in Tasmania (Australia), uno degli ultimi due appuntamenti per rifinire la preparazione in vista degli Australian Open (l'altro è Adelaide). Lucia Bronzetti, numero 54 WTA ("best ranking"), attende una giocatrice proveniente dalle qualificazioni, Jasmine Paolini, 62^ del ranking, è stata sorteggiata al primo turno contro la rumena Patricia Maria Tig, numero 790 WTA (in gara con il ranking protetto), che ha vinto nettamente l'unico precedente in semifinale nel WTA 125k sulla terra di Karlsruhe nel 2019, mentre Elisabetta Cocciaretto, numero 64 WTA ("best ranking"), sfida per la prima volta in carriera la veterana francese Alize Cornet, 36 del ranking e terza favorita del seeding. La prima testa di serie del tabellone è la ceca Marie Bouzkova, numero 24 WTA. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 07-Gen-23 09:29