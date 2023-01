Tennis: United Cup. Berrettini ko con Tsitsipas, Italia-Grecia 2-1

Il romano ko in tre set, ma azzurri ancora avanti nella semifinale del torneo SYDNEY (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Primo match point annullato. Matteo Berrettini cede in tre set a Stefanos Tsitispas nel terzo singolare della semifinale tra Italia e Grecia (2-1), valida per la "United Cup", nuovo evento a squadre miste che ha dato il via alla stagione 2023 (questa prima edizione mette in palio fino a 500 punti per i ranking ATP e WTA e un montepremi complessivo di 15 milioni di dollari). Alla "Ken Rosewall Arena" nell'Olympic Park Tennis Centre di Sydney il tennista romano, numero 16 ATP, è stato battuto in rimonta per 4-6, 7-6(2), 6-4, dopo due ore e 35 minuti di partita, da Stefanos Tsitsipas, numero 4 del ranking. Ora in campo Lucia Bronzetti, numero 54 WTA, che trova dall'altra parte della rete Despina Papamichail (158). In chiusura il doppio misto con Camilla Rosatello e Lorenzo Musetti opposti a Maria Sakkari e Stefanos Tsitsipas. Ieri le vittorie azzurre di Trevisan su Sakkari e di Musetti su Sakellaridis. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 07-Gen-23 10:14