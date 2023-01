Tennis: United Cup. Stati Uniti in finale, 5-0 alla Polonia

Taylor Fritz batte Hubert Hurkacz e permette agli Usa di superare le semifinali ROMA (ITALPRESS) – Stati Uniti in finale nella United Cup, nuovo evento a squadre miste che ha dato il via alla stagione 2023 (questa prima edizione mette in palio fino a 500 punti per i ranking ATP e WTA e un montepremi complessivo di 15 milioni di dollari). Il punto che chiude la semifinale con la Polonia lo conquista Taylor Fritz. Dopo i successi di Jessica Pegula e Frances Tiafoe sulla numero 1 WTA Iga Swiatek e sul numero 245 ATP Kacper Zuk, il numero 9 del mondo ha battuto 7-6(5), 7-6(5) Hubert Hurkacz, numero 10. Gli statunitensi hanno vinto anche le ultime sfide con Madison Keys che si è imposta 6-4, 6-2 su Magda Linette e il doppio Pegula-Fritz che ha regolato Rosolska-Kubot in tre set. In finale gli Stati Uniti affronteranno la vincente dell'altra semifinale Italia-Grecia, con gli azzurri sul 2-1 dopo i primi tre singolari. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 07-Gen-23 10:26