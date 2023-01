Alvini “A Verona con una maglia speciale per Vialli, daremo tutto”

Il tecnico della Cremonese: "Ho fiducia nella squadra, lotteremo fino all'ultimo" CREMONA (ITALPRESS) – Prima di presentare la sfida salvezza contro il Verona, il tecnico della Cremonese, Massimiliano Alvini, ha chiesto ai presenti qualche secondo di raccoglimento in memoria di Gianluca Vialli. "Non lo conoscevo personalmente ma le sue parole, i suoi racconti, i suoi scritti e le sue lacrime sono la testimonianza che era un uomo innamorato della vita. Ci ha insegnato che bisogna lottare fino all'ultimo", il cordoglio del mister dei grigiorossi. Che poi si sofferma su un impegno che per la sua squadra vale tantissimo: la Cremonese scenderà in campo con una maglia speciale che ricorderà Vialli. "Vialli insegna che non bisogna mollare e dunque daremo tutto per fare bene. Ho fiducia nella squadra perché contro la Juventus ho visto una bella prestazione". Sul tipo di gara da giocare, Alvini confida che i suoi giocatori sappiamo ripetersi. "A livello tattico credo che il vestito migliore per la Cremonese sia quello visto contro la Juventus. Al massimo valuterò all'ultimo gli interpreti da schierare perché il verona attacca in modo diverso rispetto ai bianconeri. Vorrei rivedere la stessa prova di mercoledì ma soprattutto un risultato favorevole a noi come avrebbe dovuto essere anche contro la squadra di Allegri". I grigiorossi recuperano sia Castagnetti che Asacibar a metà campo. "Ascacibar aveva preso una botta ed ora sta meglio, ho tante scelte a disposizione, ma come ho detto qualcosa di diverso potrei proporlo". Passare dalla Juventus al Verona non comporterà, a suo dire, un carico emotivo diverso: "Non credo, ho visto la mia squadra arrabbiata al punto giusto e consapevole di quello che può fare. Siamo tutti concentrati sull'importanza della gara. Con la sosta lunga ho visto il gruppo crescere e compattarsi. Sappiamo bene di non avere molto tempo a disposizione. Siamo in una posizione difficile – termina Alvini – ma il lavoro in campo e lo spirito mi danno certezze". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ig/mc/red 08-Gen-23 14:56