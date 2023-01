Brignone 2^ nel gigante di Kranjska Gora, trionfa Shiffrin

L'azzurra alle spalle della statunitense, quinta Bassino e 16esima Platino KRANJSKA GORA (SLOVENIA) (ITALPRESS) – Mikaela Shiffrin ha vinto il gigante femminile di Kranjska Gora, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse statunitense, già in testa al termine della prima manche, chiude con il tempo complessivo di 1'52"53, precedendo di 77 centesimi l'azzurra Federica Brignone, seconda, e di 97 la svizzera Lara Gut-Behrami, terza. Quinta Marta Bassino a 1"16, 16esima Elisa Platino a 2"92. Shiffrin, con la sua 82esima affermazione in carriera, eguaglia il record della connazionale Lindsey Vonn. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 08-Gen-23 13:56