Calcio: Serie A. A Marassi la Samp ricorda Vialli e Mihajlovic

In tribuna le scritte: "We Love G.V.9" e "Grazie di tutto Sinisa". GENOVA (ITALPRESS) – "Bomber, campione, leggenda". Così recita lo striscione della gradinata Sud della stadio di Marassi, in ricordo di Gianluca Vialli, scomparso lo scorso 6 gennaio, esposto a pochi minuti dal fischio d'inizio di Sampdoria-Napoli. Con la maglia della Sampdoria, Vialli vinse lo storico scudetto del 1991. Tanti gli omaggi anche per Sinisa Mihajlovic, morto il 16 dicembre. Evidente la commozione dei presenti nel corso del minuto di raccoglimento prima del via del match. A bordo campo, il presidente Marco Lanna si è presentato con la maglia numero 9 di Vialli in mano, mentre il tecnico Dejan Stankovic, accompagnato dai tre figli di Sinisa, ha portato la numero 11 del suo amico e connazionale. Il club sampdoriano è sceso in campo contro il Napoli con una maglia speciale con il simbolo dell'infinito al centro fra i nomi Luca e Sinisa all'interno del colletto. In fase di riscaldamento, invece, i giocatori della Doria hanno indossato la casacca numero 9 con il nome di Vialli. In tribuna, tra i vari striscioni, ne è apparso uno la scritta "We Love G.V.9". In onore di Mihajlovic, infine, lo striscione: "Esempio per questo calcio, storia della nostra maglia. Grazie di tutto Sinisa". – foto Image – (ITALPRESS). xh9/pdm/red 08-Gen-23 18:55