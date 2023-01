Calcio: Serie A. All’Olimpico la Lazio ricorda Mihajlovic

In curva Maestrelli una gigantografia dell'ex difensore serbo. ROMA (ITALPRESS) – Prima del fischio di inizio del match di campionato in casa contro l'Empoli, la Lazio ha celebrato e ricordato Sinisa Mihajlovic all'Olimpico, ovvero nello stadio che per tanti anni lo ha visto protagonista con la maglia biancoceleste. In curva Maestrelli è stata esposta una gigantografia dell'ex difensore, scomparso lo scorso 16 dicembre, che resterà esposta anche nei match contro Fiorentina, Milan e Bologna. Il club capitolino, inoltre, ha trasmesso sui maxischermi dello stadio un video che ha ripercorso i momenti più belli vissuti dal serbo come giocatore della Lazio. I tifosi biancocelesti non si sono risparmiati nei cori: in primis "E se tira Sinisa è gol", dedicato da sempre a Mihajlovic, grande specialista nei calci piazzati. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/pdm/red 08-Gen-23 15:25