Calcio: Serie A. Juric “Gara dominata, allucinante quello che sbagliamo”

Il tecnico del Torino: "Dispiace non aver capitalizzato quanto creato" SALERNO (ITALPRESS) – "Da una parte è stata una grandissima prestazione, una gara stradominata con 2 pali e 10-12 occasioni da gol. Dall'altr quello che riusciamo a sbagliare è allucinante e fa male anche prendere gol in una situazione dove dovevamo gestire diversamente: è difficile da spiegare, è un grande dispiacere non aver capitalizzato tutto quello che abbiamo creato, è un grande peccato". Emozioni contrastanti per Ivan Juric dopo il pareggio tra il suo Torino e la Salernitana. Da un lato la soddisfazione per il gioco espresso dai suoi, dall'altro il rammarico per la vittoria sfumata. "Abbiamo fato tante belle azioni, con qualità, ma è incredibile quanto abbiamo sprecato e quanto Ochoa è stato bravo – dice a Sky Sport il tecnico dei granata piemontesi – Sono molto soddisfatto di come lavorano i ragazzi ma con tutta sincerità penso che possiamo fare di più, questa partita la dovevamo vincere 5-0. Vedo che ci sono dei limiti che ci frenano, lavoreremo per fare il massimo". Sulle disattenzioni in fase difensiva, una delle quali è costata il pareggio della Salernitana, Juric aggiunge: "Sono errori imperdonabili che ti cambiano una partita, abbiamo preso un gol che non dovevamo prendere. Penso che noi abbiamo fatto a livello del gioco una crescita molto importante rispetto all'anno scorso, creiamo tante occasioni. Dall'altra parte ho visto 2-3 errori perché arriva una palla da buttare in avanti e noi giochiamo laterale per fare il calcio champagne e poi subiamo una mezza occasione". In chiusura due parole su Sanabria, oggi al terzo centro stagionale: "So quello che mi dà, oggi poteva fare anche più gol. So che mi fa giocare bene certe partite, so anche che non ha velocità e profondità che in certe partire vorrei. Sta percorrendo la sua strada, oggi ha fatto una buona gara, quando c'è l'occasione di farlo giocare lo faccio giocare. Non mi ha mai fatto arrabbiare, è un ragazzo top. Ci sono partite in cui penso che può fare benissimo, altre meno". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xc9/mc/red 08-Gen-23 15:16