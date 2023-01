Calcio: Serie A. Nicola “Ottima partita nel secondo tempo”

Il tecnico della Salernitana: "Tifosi spettacolari, contenti ma mai soddisfatti" SALERNO (ITALPRESS) – "Nel primo tempo sicuramente non abbiamo fatto bene per diversi motivi, una pressione individuale e di squadra poco adeguata per fronteggiare una squadra così fisica: era l'occasione giusta per fare un test migliorativo perché con il Milan abbiamo fatto un buon gioco con la palla ma avevamo poca qualità in difesa. In 4 giorni abbiamo lavorato sui duelli, sul posizionamento veloce, ci sono giocatori che devono ancora integrarsi in questo campionato. Nel secondo tempo cambiando il sistema di gioco e mettendo calciatori con un peso specifico superiore nei duelli individuali abbiamo fatto un'ottima partita". E' l'analisi del tecnico della Salernitana, Davide Nicola, che parla al termine della sfida dell'Arechi con il Torino terminata in parità. Decisivo per i granata campani, dopo un brutto primo tempo, l'innesto di tre attaccanti nella ripresa. "Stiamo lavorando molto su altri sistemi di gioco – spiega il tecnico ai microfoni di Sky -. Abbiamo provato anche nelle amichevoli precampionato. Gli attaccanti mi sono piaciuti nel secondo tempo, hanno caratteristiche e qualità per coesistere, ma bisogna supportarli: non possiamo chiedergli corse specifiche per tutta la partita. Sono contento di Nicolussi Caviglia, appena arrivato ha dimostrato di essere un acquisto importante, giovane, che ha voglia e passione. Mi è piaciuto il rientro di Gyomber: in 20 minuti 6-7 duelli li ha vinti tutti, è importante la sua presenza", spiega Nicola che chiede "pazienza" per aspettare i calciatori stranieri della Salernitana che sono arrivati da poco in Serie A e poi parla dei prossimi step da raggiungere. "Ci deve essere predisposizione a voler crescere, a fare punti contro chiunque. Oggi nel secondo tempo mi è piaciuta molto l'espressione diversa con trame anche veloci. Eravamo un po' lenti con gli inserimenti delle mezzeale ma nel secondo tempo i tre davanti ci hanno permesso di rifinire e attaccare meglio la profondità, aiutati dagli esterni siamo stati più efficaci. Sono partite che servono a valutare anche a che livello sei e quello che devi migliorare. Nel percorso di crescita dobbiamo essere contenti, ma mai soddisfatti: l'ambizione è migliorare sempre il gioco, la squadra, la classifica". Sul sostegno del pubblico dell'Arechi, Nicola aggiunge: "Abbiamo un ambiente davvero fantastico, c'è passione, espressione dei sentimenti. La tifoseria è spettacolare, quando vede che i giocatori danno tutto ti applaude indipendentemente dal risultato, è una piazza dalla passione incredibile che vuole sempre ottenere il massimo". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xc9/mc/red 08-Gen-23 15:36