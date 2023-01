Calcio: Serie A. Sarri “Grande ingenuità sul primo gol subito”

"Dispiaciuti per il risultato, non certo delusi per la prestazione". ROMA (ITALPRESS) – "Abbiamo fatto una buona partita, di alto livello, mi sembrava stretto il 2-0. Abbiamo commesso noi un'ingenuità sul gol del 2-1, quello è stato l'errore brutto della gara, il resto è un po' di sfortuna. La squadra mi sembrava in controllo". Lo ha detto il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, dopo il pareggio con l'Empoli, per 2-2. "Confronto nello spogliatoio dopo la partita? Il presidente Lotito, come me e il direttore Tare, era dispiaciuto per il risultato – ha raccontato poi l'allenatore dei biancocelesti – ma non deluso dalla prestazione dei ragazzi. È difficile da digerire, troppo spesso ci mettiamo dentro l'ingenuità e questo è un momento della stagione in cui paghiamo ogni errore. Abbiamo una grande difficoltà di stanchezza mentale ma non fisica". "Da cosa dipende? Non lo so, la paura è che sia una questione di cilindrata mentale dei giocatori e in questo momento è il segnale che dimostriamo. Sono tornati fuori i problemi e l'obiettivo è far finire questo periodo difficile fin da subito", ha concluso Sarri. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/pdm/red 08-Gen-23 18:24