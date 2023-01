Gasperini “Tutti a disposizione, Malinovskyi in trattativa”

Il tecnico dell'Atalanta: "Thiago Motta sta dando un'impronta al Bologna" BERGAMO (ITALPRESS) – "Ci siamo tutti, c'è questa situazione di Ruslan, non so se è in trattativa per uscire, per il resto abbiamo recuperato tutti. Zapata ha recuperato bene, anche Musso. Demiral ha ripreso questa settimana, ma è stato fermo tantissimo. Verrà a Bologna, ma ancora non è pronto per giocare". Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il match in programma al Dall'Ara domani sera alle ore 20.45. "Thiago Motta sta dando un'impronta alla squadra – ha dichiarato l'allenatore degli orobici – sta cercando di portare in alto una società e una squadra che da tanto tempo non è nelle posizioni migliori di classifica. Lo sta facendo anche in base a quello che è il suo modo di intendere il calcio. Tutte le gare sono difficili. Nel primo tempo di La Spezia abbiamo interpretato la partita in maniera giusta, nella ripresa non abbiamo avuto la giusta continuità, poi è finita 2-2. Possiamo e dobbiamo fare meglio, ma aver recuperato la sfida vuol dire che la squadra non molla". Non manca il ricordo di Gianluca Vialli: "Ho fatto in tempo anche a giocarci contro da giocatore, quando vinse lo Scudetto contro la Sampdoria. Quando allenavo le giovanili della Juve era un esempio incredibile. Lippi mi permetteva di guardare gli allenamenti, non so se quella è stata la Juventus più forte ma è stata la squadra più caratterizzata, lui e tutta la squadra sono stati un esempio per me e il mio modo di vedere il calcio". Su Malinovskyi invece Gasperini ha confermato l'esistenza della trattativa col Marsiglia: "Non c'è l'idea di sostituirlo, è una trattativa che esiste, non so se poi andrà in porto. Ha avuto un valore importante, ma anche quest'anno ha giocato tanto, è stato sostituito con un giocatore come Lookman". Infine un'opinione sul tempo effettivo: "Non mi piace, c'è il rischio di allungare le partite perché tanto uno può pensare "tutto verrà recuperato". Per me il calcio è ritmo, non è football americano che dobbiamo mettere la pubblicità in mezzo. Bisogna trovare qualche rimedio". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pia/mc/red 08-Gen-23 14:19