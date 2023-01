Italtennis ko in finale, Usa vincono la United Cup

Trevisan sconfitta da Pegula, Musetti si ritira contro Tiafoe, Berrettini ko con Fritz SYDNEY (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – L'Italtennis è stata sconfitta dagli Stati Uniti nella finale della "United Cup", nuovo evento a squadre miste che ha dato il via alla stagione 2023 (questa prima edizione mette in palio fino a 500 punti per i ranking ATP e WTA e un montepremi complessivo di 15 milioni di dollari). Nella notte italiana, sul veloce della "Ken Rosewall Arena" nell'Olympic Park Tennis Centre di Sydney, Martina Trevisan, n.27 WTA, ha ceduto per 6-4 6-2, in un'ora e mezza esatta di gioco, a Jessica Pegula, n.3 del ranking; Lorenzo Musetti, n.23 ATP, è stato costretto a lasciare via libera a Frances Tiafoe, n.19 del ranking, ritirandosi dopo appena mezz'ora di partita e dopo aver perso il primo set per 6-2 per un problema alla spalla destra; infine Matteo Berrettinini, n.16 ATP, si è arreso Taylor Fritz, n.9 del ranking, per 7-6(4) 7-6(6). Usa dunque sul 3-0 e prima nazionale a finire nell'albo d'oro della manifestazione. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 08-Gen-23 10:19