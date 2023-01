Rally-raid: Dakar. Sainz penalizzato, 8^tappa a Loeb e Al-Attiyah leader

Fra le moto successo di Branch, in testa c'è Howes ROMA (ITALPRESS) – Sebastian Loeb è il vincitore dell'ottava tappa della Dakar, 822,94 chilometri fra Al Duwadimi e Riyadh di cui 346 cronometrati. Il pluricampione del mondo di rally ha beneficiato dei 5 minuti di penalità per eccesso di velocità inflitti a Carlos Sainz, retrocesso così dal primo al terzo posto di giornata. In mezzo Nasser Al-Attiyah con la sua Toyota, a 2'11" da Loeb: il qatariota, quattro volte vincitore della Dakar compresa la passata edizione, consolida il primato in classifica generale dove il primo rivale resta il sudafricano Henk Lategan, anche lui su Toyota, ma staccato di 1h03'46". Molto più in bilico la lotta nelle moto, dove a imporsi oggi è Ross Branch, originario del Botswana, settimo vincitore diverso in altrettante tappe (quella di ieri è stata cancellata). In sella alla sua Hero ha preceduto di 3'15" l'australiano Daniel Sanders (GasGas) con Mason Klein alla fine terzo dopo aver ricevuto una penalità di due minuti. Il 21enne statunitense si vede così privare della leadership in classifica dove comanda un altro americano, Skyler Howes, ma con appena 13 secondi su Kevin Benavides e lo stesso Klein. Domani giornata di riposo, si riparte martedì con l'ottava tappa, 686 chilometri da Riyadh ad Haradh con 358 chilometri di speciale. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 08-Gen-23 16:13