Slittino: Cdm. Fischnaller terzo nel singolo a Sigulda

L'azzurro conferma il suo ottimo momento di forma con il quinto podio stagionale ROMA (ITALPRESS) – Dominik Fischnaller ha confermato il suo ottimo momento di forma in questa stagione con il terzo posto nel singolo maschile di Coppa del mondo a Sigulda, in Lettonia. Il carabiniere di Maranza, al quinto podio stagionale sul massimo circuito – dopo le due vittorie in singolo e sprint a Park City ed i due terzi posti nel singolo di Whistler e la sprint di Igls -, ha messo in scena un'ottima seconda run, confermando il terzo tempo ottenuto già al termine della prima manche. Per Fischnaller si è trattato del 45esimo podio in carriera in Coppa del mondo, a 267 millesimi dal primo posto. La vittoria è andata al padrone di casa lettone Kisters Aparjods, primo in 1'35"228, bravo a scalare posizioni nel corso della seconda manche. Fischnaller ha consolidato la leadership della classifica generale, che lo vede sempre al primo posto con il punteggio di 465 punti, contro i 372 dell'austriaco Wolfgang Kindl e i 351 dell'altro biancorosso David Gleirscher. – Foto Image – (ITALPRESS). mc/com 08-Gen-23 11:54