Tennis: Australian Open. 18 azzurri al via nelle qualificazioni

I veterani Cecchinato ed Errani tra le teste di serie del seeding cadetto MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Sono ben 18 i tennisti italiani – 16 azzurri e 2 azzurre – al via nelle qualificazioni degli Australian Open, primo Slam del 2023 dotato di un montepremi record (76,5 milioni di dollari australiani), che scattano lunedì sui campi in cemento di Melbourne Park. In campo maschile sono teste di serie Marco Cecchinato (n.2), Francesco Passaro (13), Matteo Arnaldi (22), Luca Nardi (23) e Franco Agamenone (26); in quello femminile la veterana Sara Errani (7). Un solo derby azzurro al primo turno, quello tra Raul Brancaccio, reduce dal secondo trofeo Challenger conquistato a Noumea (e conseguente best ranking), e Franco Agamenone, 26esima testa di serie. Qualificazioni maschili. Primo turno: (2) Marco Cecchinato (ITA)-Max Purcell (AUS); (22) Matteo Arnaldi (ITA)-Alexander Ritschard (SUI); Raul Brancaccio (ITA)-(26) Franco Agamenone (ITA); Roberto Marcora (ITA)-(5) Juan Pablo Varillas (PER); Gianluca Mager (ITA)-(32) Filip Misolic (AUT); Giulio Zeppieri (ITA)-Santiago Rodriguez Taverna (ARG); Andrea Vavassori (ITA)-Emilio Nava (USA); Riccardo Bonadio (ITA)-Henri Laaksonen (SUI); (23) Luca Nardi (ITA)-Ernesto Escobedo (USA); Flavio Cobolli (ITA)-Mitchell Krueger (USA); (13) Francesco Passaro (ITA)-Lukas Rosol (CZE); Mattia Bellucci (ITA)-Tung-Lin Wu (TPE); Luciano Darderi (ITA)-Juan Pablo Ficovich (ARG); Francesco Maestrelli (ITA)-Adrian Andreev (BUL); Andrea Pellegrino (ITA)-(31) Manuel Guinard (FRA). Qualificazioni femminili. Primo turno: Lucrezia Stefanini (ITA)-Anastasia Zakharova (RUS); (7) Sara Errani (ITA)-Su Jeong Jang (KOR). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 08-Gen-23 10:14