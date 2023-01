Tennis: Australian Open. Alcaraz assente per un infortunio muscolare

"E' un momento difficile ma devo essere ottimista", ha scritto lo spagnolo sui social ROMA (ITALPRESS) – Un infortunio muscolare costringerà Carlos Alcaraz a saltare gli Australian Open. Il murciano, numero 1 del mondo, ha annunciato la notizia sui suoi profili social. "Purtroppo non sarò al Kooyong Classic né all'Australian Open. E' un momento difficile, ma devo essere ottimista, recuperare e guardare avanti – ha scritto lo spagnolo – Ero nel momento migliore della mia preseason, ma mi sono infortunato in un gesto fortuito e forzato durante l'allenamento, questa volta al muscolo semimembranoso della gamba destra". Continuano dunque i problemi fisici per il più giovane giocatore a chiudere una stagione da numero 1 del mondo dal 1973 quando è stato introdotto il ranking computerizzato. Alcaraz ha infatti saltato la fase finale della Coppa Davis a Malaga e le Nitto ATP Finals 2022 a Torino, dove è arrivato solo per ricevere il premio per aver chiuso l'anno in vetta al ranking, a causa di un infortunio agli addominali. Sconfitto l'anno scorso al terzo turno dell'Australian Open da Matteo Berettini al tie-break del quinto set, Alcaraz potrebbe perdere il posto di numero 1 dopo l'edizione 2023 del primo Slam stagionale. Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas e Novak Djokovic hanno tutti la possibilità matematica di sorpassarlo al termine del torneo. A questo punto sarà dunque Rafa Nadal a occupare il posto di primna testa di serie nel main draw dell'Australian Open che sarà sorteggiato giovedì. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 08-Gen-23 10:33