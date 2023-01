Tennis: Australian Open. Forfait di Osaka e Venus Williams

Al posto della giapponese e della statunitense entreranno, rispettivamente, Yastremska e Birrell MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – La giapponese Naomi Osaka, ex numero 1 del mondo e sportiva più pagata del 2022 secondo l'annuale classifica della rivista Forbes, non sarà al via dell'Australian Open 2023. Due volte vincitrice del torneo, nel 2019 e nel 2021, Osaka prolunga la sua assenza dai campi senza specificare il motivo della sua rinuncia a scendere in campo per il primo Slam della stagione. Osaka, che nelle ultime settimane ha postato foto delle sue vacanze in Europa con il fidanzato, il rapper Corade, non gioca dal torneo di Tokyo dello scorso settembre. In quell'occasione ha passato il primo turno contro Daria Saville, nata Gavrilova, che si è ritirata per una distorsione al legamento crociato anteriore prima del successivo match contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia per un infortunio agli addominali. A questo punto, crescono anche i dubbi sulla sua effettiva volontà di proseguire la carriera agonistica. Osaka, peraltro, a maggio ha co-fondato un'agenzia di management che da quest'anno seguirà anche la tunisina Ons Jabeur, la miglior tennista araba di sempre. Al posto della giapponese entrerà in tabellone l'ucraina Dayana Yastremska, numero 101 del mondo. Gli organizzatori dovranno rinunciare anche alla presenza della 42enne Venus Williams, che si è cancellata a causa di un infortunio, non meglio specificato, sofferto durante il torneo di Auckland. In Nuova Zelanda, Venus è stata eliminata al secondo turno dalla cinese Zhu Lin in una partita iniziata all'aperto e conclusa indoor a causa della pioggia. La wild card destinata alla maggiore delle sorelle Williams, che non vince due partite in uno stesso torneo da Cincinnati 2019, è stata così assegnata alla 24enne australiana Kimberly Birrell, 173esima del ranking. – foto Image – (ITALPRESS). mc/com 08-Gen-23 10:16