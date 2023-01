Tennis: Torneo Adelaide. Sabalenka vince il primo Wta della stagione

La bielorussa ha sconfitto in finale in due set la qualificata ceca Noskova ADELAIDE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Aryna Sabalenka vince il primo torneo della stagione battendo per 6-3 7-6(4) la qualificata ceca Linda Noskova nella finale dell'"Adelaide International 1", primo dei due tornei Wta 500 (con montepremi pari a 826.837 dollari) in scena sul cemento all'aperto nella capitale dello Stato dell'Australia Meridionale. Un torneo dominato dalla bielorussa senza perdere set, in cui è riuscita a sfatare la maledizione delle 3 finali perse nel corso del 2022: a Stoccarda contro Iga Swiatek, a 's-Hertogenbosch contro Ekaterina Alexandrova e alle Finals di Fort Worth contro Caroline Garcia. In un'ora e 43 minuti di gioco la Sabalenka non ha mai perduto la battuta mettendo a segno 12 ace, commettendo 7 doppi falli e conquistando il 94% dei punti sulla prima di servizio (29 su 31). A decidere la partita è stato l'unico break dell'incontro messo a segno nel primo set, le tre palle break salvate nel secondo e il tie-break del secondo parziale vinto in tranquillità per 7 punti a 4. Per la Sabalenka è il primo titolo ottenuto nel circuito dal maggio del 2021 quando vinse sulla terra di Madrid. Si tratta dell'11esimo successo Wta della carriera. La Sabalenka ha vinto 2 titoli nel 2018 (New Haven e Wuhan), 3 nel 2019 (Shenzhen, Wuhan e Zhuhai), 3 nel 2020 (Doha, Ostrava e Linz), 2 nel 2021 (Abu Dhabi e Madrid) e ora 1 nel 2023 (Adelaide). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 08-Gen-23 10:25