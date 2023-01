Tennis: Torneo Adelaide. Titolo a Djokovic, Korda battuto in rimonta

Il campione serbo raggiunge Nadal al quarto posto per vittorie assolute nel circuito ADELAIDE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Novak Djokovic ha vinto il titolo dell'"Adelaide International 1", torneo Atp 250 con un montepremi pari a 642.735 dollari che si è disputato sul cemento all'aperto nella capitale dello stato dell'Australia Meridionale. Il tennista serbo, primo favorito del tabellone e quinto nell'ultimo ranking Atp, ha sconfitto in finale lo statunitense Sebastian Korda in rimonta e in tre set, con il punteggio di 6-7(8) 7-6(3) 6-4. Per 'Nole', alla sua 131esima finale in carriera, si tratta del 92° trionfo nel massimo circuito: agganciato Rafael Nadal al quarto posto di sempre, in una classifica guidata da Connors (109) su Federer (103) e Lendl (94). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 08-Gen-23 12:14