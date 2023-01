Tennis: Torneo Auckland. Gauff domina Masarova in finale

Per la statunitense, numero 6 del ranking Wta, è il terzo titolo in carriera AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) (ITALPRESS) – Coco Gauff ha vinto il titolo all'"ASB Classic", torneo Wta 250 dotato di un montepremi pari a 259.303 dollari disputatosi sui campi in cemento di Auckland, in nuova Zelanda. La tennista statunitense, numero 1 del tabellone e 6 del ranking mondiale, ha battuto in finale la spagnola Rebeka Masarova con un rapido 6-1 6-1. Per Gauff è il terzo titolo in carriera dopo Linz 2019 e Parma 2021. – Foto Image – (ITALPRESS). mc/red 08-Gen-23 10:50