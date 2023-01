Calcio: Bale annuncia il ritiro “È ora di voltare pagina”

L'attaccante gallese: "Mi sento fortunato ad aver realizzato il mio sogno" ROMA (ITALPRESS) – Gareth Bale ha deciso di ritirarsi immediatamente dal calcio agonistico. Lo ha annunciato sui suoi canali social lo stesso 33enne attaccante del Los Angeles FC. Ex punta di diamante di Tottenham e Real Madrid, con cui ha vinto in particolare cinque Champions League (2014, 2016, 2017, 2018 e 2022) e tre campionati spagnoli, (2017, 2020 e 2022) Bale ha indossato la maglia della sua nazionale per 111 volte, collezionando 40 gol. "È ora di voltare pagina – ha scritto Bale, che potrebbe cominciare una nuova carriera nel golf – Mi sento incredibilmente fortunato ad aver realizzato il mio sogno di praticare lo sport che amo. Mi ha davvero regalato alcuni dei momenti più belli della mia vita, il massimo in 17 stagioni, impossibile da replicare, e non importa ciò che possa riservarmi il prossimo capitolo". – Foto Image – (ITALPRESS). mc/red 09-Gen-23 16:51