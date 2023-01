Calcio: Bufera su Le Graet, da Real a Mbappè “Irrispettoso verso Zidane”

"Se Zizou mi ha contattato? No e non gli avrei risposto", l'uscita che ha fatto scoppiare le polemiche PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – "Se Zidane ha mai provato a contattarmi? Assolutamente no, e se avesse provato a chiamarmi non gli avrei risposto. Cosa gli avrei dovuto dire? Di cercarsi un altro club? Magari potreste inventarvi un programma speciale per trovargli una panchina". Queste parole in un'intervista concessa ieri a "RMC Sport" hanno scatenato la bufera attorno a Noel Le Graet, presidente della Federcalcio francese. Il massimo dirigente del calcio d'Oltralpe si è attirato le critiche non solo dei media ("Inaccettabile" il titolo sulla prima pagina de "L'Equipe") ma anche di Kylian Mbappè ("Zidane è la Francia, non si può mancare di rispetto così a una leggenda"), Franck Ribery, Youri Djorkaeff ("stiamo parlando di un campione del mondo") e altri ancora. Anche il Real Madrid, ultima squadra allenata da Zizou, ha preso ufficialmente posizione con una nota ritenendo le parole di Le Graet "una mancanza di rispetto verso una delle figure più ammirate del calcio in tutto il mondo. Ci aspettiamo una rettifica immediata. Zidane, campione del mondo e d'Europa difendendo la maglia del suo Paese, oltre ad aver vinto molti altri trofei, rappresenta i valori dello sport e lo ha dimostrato nella sua lunga carriera, prima da giocatore e poi da allenatore". Sulla questione è intervenuta anche la ministra dello Sport, Amelie Oudea-Castera, esigendo le scuse di Le Graet: "Una vergognosa mancanza di rispetto, che ci offende tutti, verso una leggenda del calcio e dello sport. Un 'presidente' della prima federazione sportiva francese non dovrebbe parlare così". Una levata di scudi che ha costretto Le Graet a fare marcia indietro: "Vorrei scusarmi per queste osservazioni che non rispecchiano assolutamente il mio pensiero, né la mia considerazione per il giocatore che era e l'allenatore che è diventato". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 09-Gen-23 10:59