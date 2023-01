Calcio: Coppa Italia. Prontera per Inter-Parma, a Rapuano Milan-Torino

Paterna dirigerà Fiorentina-Sampdoria, a Feliciani Roma-Genoa. ROMA (ITALPRESS) – L'arbitro Alessandro Prontera di Rimini è stato chiamato a dirigere Inter-Parma, in programma domani alle ore 21 e valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Ad Antonio Rapuano di Rimini, invece, è stata affidata Milan-Torino. Questo il quadro completo e gli arbitri dei match in programma tra martedì e giovedì: MARTEDI' 10 GENNAIO ORE 21 Inter – Parma arbitro: Prontera di Bologna MERCOLEDI' 11 GENNAIO ORE 21 Milan – Torino arbitro: Rapuano di Rimini GIOVEDI' 12 GENNAIO ORE 18 Fiorentina – Sampdoria arbitro: Paterna di Teramo GIOVEDI' 12 GENNAIO PRE 21 Roma – Genoa arbitro: Feliciani di Teramo – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/red 09-Gen-23 14:43