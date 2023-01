Calcio: Mondiali donne. Ferrieri Caputi, Di Monte e Irrati selezionati

Il torneo si giocherà nell'estate 2023 in Australia e Nuova Zelanda ROMA (ITALPRESS) – L'arbitro della sezione di Livorno, Maria Sole Ferrieri Caputi, l'assistente Francesca Di Monte (Chieti) ed il Vmo Massimiliano Irrati (Pistoia) sono stati ufficialmente convocati per partecipare ai Mondiali femminili, in programma in Australia e Nuova Zelanda dal 20 luglio al 20 agosto 2023. Un risultato di grande prestigio, che da un lato va a riconoscere il livello del movimento arbitrale femminile anche in ambito internazionale, e dall'altro conferma la qualità della scuola italiana in termini di Video Match Officials. In totale sono 32 le squadre nazionali, divise inizialmente in otto gironi, che si contenderanno il titolo mondiale. Maria Sole Ferrieri Caputi e Francesca Di Monte, oltre a partite internazionali della Champions League donne, lo scorso mese di ottobre sono già state designate insieme al Mondiale femminile under 17 disputato in India. "Il Vice Presidente dell'Aia Duccio Baglioni, il Componente Katia Senesi (Responsabile Nazionale del progetto Women Referee) con l'intero Comitato Nazionale, e tutti gli arbitri italiani si congratulano con Maria Sole Ferrieri Caputi, Francesca Di Monte e Massimiliano Irrati per l'importante convocazione", si legge in una nota dell'Aia. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/com 09-Gen-23 11:18