Calcio: Vialli. Gama “Un esempio, mi ha trasmesso grandi cose”

"In questo momento di grande dolore posso solo essere onorata di dare un piccolo tributo alla sua figura". ROMA (ITALPRESS) – "Mi dispiace molto che in questi giorni ci sia stata la perdita di Vialli. In questo momento di grande dolore posso solo essere onorata di dare un piccolo tributo alla sua figura, che per me è stata un grande esempio. Non ho potuto conoscerlo bene, ma mi ha trasmesso grandi cose anche da lontano e non capita sempre". Lo ha dichiarato Sara Gama, capitana della Juventus e della Nazionale femminile di calcio, in occasione della presentazione del documentario a lei dedicato dalla Rai. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/gm/red 09-Gen-23 11:56